Слуцкий остался впечатлен инфраструктурой "Рубина"

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Слуцкий остался впечатлен инфраструктурой "Рубина"

Новый главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал об инфраструктуре клуба.

Сегодня, 19 декабря, российский специалист подписал пятилетний контракт с казанцами и вместе с генеральным директором "Рубина" Рустемом Саймановым посмотрел базу клуба.

"Отличная учебно-тренировочная база, достаточно современная, несмотря на то, что построена в 2004 году. Она функциональна, есть абсолютно все: и методический корпус, и жилой, и учебно-тренировочный, и связанный с восстановлением и силовой работой, высокого качества поля. То есть вся инфраструктура у "Рубина" высочайшего уровня", - сказал Слуцкий.

А еще: Олег Яровинский стал новым спортивным директором "Рубина" | http://soccernews.ru
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