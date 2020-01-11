Слуцкий отказался комментировать возможный переход Комличенко в "Рубин"

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Слуцкий отказался комментировать возможный переход Комличенко в "Рубин"

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий не подтвердил и не опроверг слухи о желании казанского клуба купить нападающего "Млады Болеслав" Николая Комличенко.

"Я не готов комментировать какие-то трансферные новости. Они всегда всех интересуют, и всегда все дают сухие ответы. Я не буду исключением", – сказал Слуцкий.

Напомним, что рыночная стоимость форварда сборной России на сегодняшний день оценивается в 5,5 миллионов евро. Помимо "Рубина" на него претендуют "Локомотив" и "Динамо".

В текущем сезоне Комличенко забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

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