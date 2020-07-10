Слуцкий отметил странное турнирное положение "Рубина"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий порассуждал о положении своей команды в турнирной таблице РПЛ.

"Когда ты смотришь на турнирную таблицу, понимаешь, что у тебя три очка до зоны вылета и три очка до зоны еврокубков. Это очень странно. Я мониторил последние семь лет - 30 очков всегда было гарантией, что ты не попадаешь в последнюю двойку. Самое низкое место было 13-е с 30 очками. А сейчас ситуация складывается так, что 30 очков может не хватить. Поэтому я не знаю, 33 является гарантией или нет, но мы в любом случае не собираемся останавливаться. У нас ещё три игры впереди, и мы будем пытаться в каждой из них добиваться положительного результата", - сказал Слуцкий.

Напомним, что благодаря победе над "Краснодаром" казанцы поднялись на девятое место в таблице Премьер-лиги.

В оставшихся турах "Рубин" сыграет с ЦСКА, "Ростовом" и "Спартаком".

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