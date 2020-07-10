Слуцкий отметил странное турнирное положение "Рубина"
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий порассуждал о положении своей команды в турнирной таблице РПЛ.
"Когда ты смотришь на турнирную таблицу, понимаешь, что у тебя три очка до зоны вылета и три очка до зоны еврокубков. Это очень странно. Я мониторил последние семь лет - 30 очков всегда было гарантией, что ты не попадаешь в последнюю двойку. Самое низкое место было 13-е с 30 очками. А сейчас ситуация складывается так, что 30 очков может не хватить. Поэтому я не знаю, 33 является гарантией или нет, но мы в любом случае не собираемся останавливаться. У нас ещё три игры впереди, и мы будем пытаться в каждой из них добиваться положительного результата", - сказал Слуцкий.
Напомним, что благодаря победе над "Краснодаром" казанцы поднялись на девятое место в таблице Премьер-лиги.
В оставшихся турах "Рубин" сыграет с ЦСКА, "Ростовом" и "Спартаком".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22