Слуцкий отметил странное турнирное положение "Рубина"

Теги рубинлеонид слуцкий

Слуцкий отметил странное турнирное положение "Рубина"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий порассуждал о положении своей команды в турнирной таблице РПЛ.

"Когда ты смотришь на турнирную таблицу, понимаешь, что у тебя три очка до зоны вылета и три очка до зоны еврокубков. Это очень странно. Я мониторил последние семь лет - 30 очков всегда было гарантией, что ты не попадаешь в последнюю двойку. Самое низкое место было 13-е с 30 очками. А сейчас ситуация складывается так, что 30 очков может не хватить. Поэтому я не знаю, 33 является гарантией или нет, но мы в любом случае не собираемся останавливаться. У нас ещё три игры впереди, и мы будем пытаться в каждой из них добиваться положительного результата", - сказал Слуцкий.

Напомним, что благодаря победе над "Краснодаром" казанцы поднялись на девятое место в таблице Премьер-лиги.

В оставшихся турах "Рубин" сыграет с ЦСКА, "Ростовом" и "Спартаком".

Не пропустите: Мусаев прокомментировал поражение "Краснодара" от "Рубина". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Медведев высказался о сокращении бюджета "Зенита" в связи с кризисом

Медведев высказался о сокращении бюджета "Зенита" в связи с кризисом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов