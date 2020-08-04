Слуцкий отреагировал на то, что голкипер ЦСКА Акинфеев завел инстаграм

Теги игорь акинфеевцска москвалеонид слуцкий

Слуцкий отреагировал на то, что голкипер ЦСКА Акинфеев завел инстаграм

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий отреагировал на то, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев завел аккаунт в инстаграме.

"Аки в инстаграме - теперь я видел все", - написал специалист.

Отметим, футболист долгое время не хотел заводить страницу в соцсети. Но в конце июля Акинфеев опубликовал первый пост в инстаграме.

Не пропустите: Акинфеев выложил второй пост в инстаграме| http://soccernews.ru
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