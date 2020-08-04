Слуцкий отреагировал на то, что голкипер ЦСКА Акинфеев завел инстаграм

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий отреагировал на то, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев завел аккаунт в инстаграме.

"Аки в инстаграме - теперь я видел все", - написал специалист.

Отметим, футболист долгое время не хотел заводить страницу в соцсети. Но в конце июля Акинфеев опубликовал первый пост в инстаграме.

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