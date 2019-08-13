Слуцкий отреагировал на забавный пост Дзюбы в инстаграме
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий ответил на пост нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, который забавным образом прокомментировал появление специалиста в соц.сети.
В своем профиле Дзюба написал: "Наконец-то Леонидбургер появился в "Инстаграме"! Трепещите, жалкие людишки и мыши-рокеры с Марса!"
"Ну, игрочишка, держись", - ответил Слуцкий.
Несколько дней назад стало известно, что Дзюба вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории чемпионатов России.
Слуцкий работает в "Витессе" с 2018 года. После 2-ух туров у команды 4 очка.
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