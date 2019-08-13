Слуцкий отреагировал на забавный пост Дзюбы в инстаграме

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Слуцкий отреагировал на забавный пост Дзюбы в инстаграме

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий ответил на пост нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, который забавным образом прокомментировал появление специалиста в соц.сети.

В своем профиле Дзюба написал: "Наконец-то Леонидбургер появился в "Инстаграме"! Трепещите, жалкие людишки и мыши-рокеры с Марса!"

"Ну, игрочишка, держись", - ответил Слуцкий.

Несколько дней назад стало известно, что Дзюба вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории чемпионатов России.

Слуцкий работает в "Витессе" с 2018 года. После 2-ух туров у команды 4 очка.

А еще: Сборная России показала, как выглядели юные Дзюба, Смолов и другие игроки национальной команды
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