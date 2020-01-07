Слуцкий ответил на обвинения игрока "Витесса"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий отреагировал на слова форварда "Витесса" Роя Беренса, заявившего, что российский специалист отобрал у него год карьеры.

"Год футбола он потерял из-за собственной лени, непрофессионализма и алчности. Всё очень просто. Тот серьёзный разговор, про который он рассказывает и после которого он, якобы, сразу же перестал попадать в состав состоялся в октябре, а последний матч в старте он провёл в феврале. Это первое.

Второе - выпал он из игрового состава, потому что долгий промежуток времени у него было 22% жировой массы, при максимальной норме в 14%. И на каждой тренировке он показывал абсолютно худшие результаты в уровне общего объёма и интенсивности, за что ему регулярно поступали замечания и от меня, и от тренера по физподготовке.

Он был выведен из состава из-за непрофессионализма и неготовности. А летом мы предлагали ему разорвать контракт и уйти бесплатно. Если он так уж хотел играть в футбол, он вполне мог покинуть "Витесс". Но он выбрал вариант, при котором он бы работал со второй командой и получал свою зарплату, а не реализовывал мечту играть в футбол", - сказал Слуцкий.

Напомним, что 48-летний россиянин возглавлял "Витесс" с лета 2018 года, а 30 ноября 2019 года он покинул пост по собственному желанию.

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