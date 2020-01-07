Слуцкий ответил на вопрос, планирует ли "Рубин" ещё усиливать состав зимой

Теги леонид слуцкийрубинтрансферы

Слуцкий ответил на вопрос, планирует ли "Рубин" ещё усиливать состав зимой

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий сделал заявление о зимней трансферной кампании казанского клуба.

"Селекция такая вещь, про которую все всегда спрашивают. Но приходится отвечать банальные вещи, и я не буду исключением. Понятно, что есть ещё позиции, которые мы хотели бы усилить, но я не думаю, что ещё какие-то игроки появятся до начала сборов. Скорее уже после закрытия трансферного окна в Европе", - сказал Слуцкий.

Напомним, что зимой "Рубин" уже подписал защитника Илью Самошникова, хавбека Дениса Макарова и форварда Ивана Игнатьева.

По итогам 19 туров казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Слуцкий оценил игровые качества новичка "Рубина" Макарова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мбаппе - самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Месси - 8-й, Роналду - 49-й

Мбаппе - самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Месси - 8-й, Роналду - 49-й

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов