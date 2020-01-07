Слуцкий ответил на вопрос, планирует ли "Рубин" ещё усиливать состав зимой

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий сделал заявление о зимней трансферной кампании казанского клуба.

"Селекция такая вещь, про которую все всегда спрашивают. Но приходится отвечать банальные вещи, и я не буду исключением. Понятно, что есть ещё позиции, которые мы хотели бы усилить, но я не думаю, что ещё какие-то игроки появятся до начала сборов. Скорее уже после закрытия трансферного окна в Европе", - сказал Слуцкий.

Напомним, что зимой "Рубин" уже подписал защитника Илью Самошникова, хавбека Дениса Макарова и форварда Ивана Игнатьева.

По итогам 19 туров казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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