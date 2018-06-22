Слуцкий переманил в "Витесс" игрока "Халла"

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Слуцкий переманил в "Витесс" игрока "Халла"

"Витесс" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Халла" Макса Кларка.

22-летний англичанин, который являлся свободным агентом, заключил с голландским клубом трёхлетний контракт.

Отметим, что Кларк хорошо знаком с главным тренером "Витесса" Леонидом Слуцким, который возглавлял "тигров" в прошлом сезоне.

Не пропустите: Английские СМИ связали уход Слуцкого с российского телевидения с его шуткой про Навального. | http://soccernews.ru

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