Слуцкий переманил в "Витесс" игрока "Халла"
"Витесс" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Халла" Макса Кларка.
22-летний англичанин, который являлся свободным агентом, заключил с голландским клубом трёхлетний контракт.
Отметим, что Кларк хорошо знаком с главным тренером "Витесса" Леонидом Слуцким, который возглавлял "тигров" в прошлом сезоне.
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|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|46
|99
|2
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|46
|90
|3
|Фулхэм
|46
|88
|4
|Астон Вилла
|46
|83
|5
|Мидлсбро
|46
|76
|6
|Дерби Каунти
|46
|75
|7
|Престон Норт Энд
|46
|73
|8
|Миллуол
|46
|72
|9
|Брентфорд
|46
|69
|10
|Шеффилд Юнайтед
|46
|69
|11
|Бристоль Сити
|46
|67
|12
|Ипсвич Таун
|46
|60
|13
|Лидс Юнайтед
|46
|60
|14
|Норвич Сити
|46
|60
|15
|Шеффилд Уэнсдэй
|46
|57
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|46
|56
|17
|Ноттингем Форест
|46
|53
|18
|Халл Сити
|46
|49
|19
|Бирмингем Сити
|46
|46
|20
|Рединг
|46
|44
|21
|Болтон Уондерерс
|46
|43
|22
|Барнсли
|46
|41
|23
|Бертон Альбион
|46
|41
|24
|Сандерленд
|46
|37