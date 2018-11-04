Слуцкий перепутал слова в интервью и шокировал репортера
Комическая ситуация произошла с наставником "Витесса" Леонидом Слуцким.
В своем интервью, российский специалист отвечая на вопрос о возможном уходе в "Спортинг" перепутал слова. Так, вместо слова "уволить" (sack) Слуцкий сказал "сосать" (suck) и выдал фразу: "Только, может быть, если владелец или руководство отсосут мне".
Реакцию репортера, бравшего интервью, можно увидеть на видео.
| Wordt Leonid Slutskiy de nieuwe trainer van Sporting Lissabon?— FOX Sports (@FOXSportsnl) 3 ноября 2018 г.
"Alleen als de eigenaar..."
Bekijk hier het hele interview ▶️ https://t.co/C2lxGzYGQq#psvvit pic.twitter.com/pQOpNaHFBG
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