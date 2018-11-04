Слуцкий перепутал слова в интервью и шокировал репортера

Комическая ситуация произошла с наставником "Витесса" Леонидом Слуцким.

В своем интервью, российский специалист отвечая на вопрос о возможном уходе в "Спортинг" перепутал слова. Так, вместо слова "уволить" (sack) Слуцкий сказал "сосать" (suck) и выдал фразу: "Только, может быть, если владелец или руководство отсосут мне".

Реакцию репортера, бравшего интервью, можно увидеть на видео.

| Wordt Leonid Slutskiy de nieuwe trainer van Sporting Lissabon?



"Alleen als de eigenaar..."



Bekijk hier het hele interview ▶️ https://t.co/C2lxGzYGQq#psvvit pic.twitter.com/pQOpNaHFBG — FOX Sports (@FOXSportsnl) 3 ноября 2018 г.

Читайте также: Слуцкий возглавит "Спортинг". | http://soccernews.ru