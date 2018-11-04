Слуцкий перепутал слова в интервью и шокировал репортера

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Слуцкий перепутал слова в интервью и шокировал репортера

Комическая ситуация произошла с наставником "Витесса" Леонидом Слуцким.

В своем интервью, российский специалист отвечая на вопрос о возможном уходе в "Спортинг" перепутал слова. Так, вместо слова "уволить" (sack) Слуцкий сказал "сосать" (suck) и выдал фразу: "Только, может быть, если владелец или руководство отсосут мне".

Реакцию репортера, бравшего интервью, можно увидеть на видео.

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