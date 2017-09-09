Слуцкий: "Первое, что я должен сделать - извиниться перед нашими болельщиками"
Наставник "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказался о поражении от "Дерби Каунти" (0:5).
"Первое, что я должен сделать - извиниться перед нашими болельщиками. Они не заслуживают такой игры и результата. Сейчас очень важна наша реакция на произошедшее в следующей игре. Я могу думать о матче против "Дерби" и допущенных ошибках, но сейчас самое важное для нас - следующая игра.
Иногда одна проблема в матче приводит к тому, что рушится вся игра. У "Дерби" было 6 ударов в створ ворот, и они забили пять голов. Теперь самое важное - как быстро мы сможем оправиться после этого поражения. Это может быть ключевой момент сезона.
Я не могу быстро проанализировать такую игру. Поражения - это моя вина, и я крайне недоволен собой после них. Я главный тренер, мне необходимо внести коррективы, чтобы исправить ситуацию, исправить каждую ошибку, которую мы допускали по ходу матча против "Дерби".
Прошедший матч - часть истории. Не лучшей истории, это мое крупнейшее поражение в моей тренерской карьере. Мне больно и сложно описать словами свои чувства" - приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.
Смотрите также обзор матча "Дерби" - "Халл". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Кардифф Сити
|5
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|5
|12
|3
|Лидс Юнайтед
|5
|11
|4
|Дерби Каунти
|6
|10
|5
|Вулверхэмптон
|5
|10
|6
|Шеффилд Юнайтед
|5
|9
|7
|Ноттингем Форест
|5
|9
|8
|Престон Норт Энд
|5
|8
|9
|Мидлсбро
|5
|7
|10
|Халл Сити
|6
|7
|11
|Куинз Парк Рейнджерс
|5
|7
|12
|Рединг
|5
|7
|13
|Бристол Сити
|5
|6
|14
|Фулхэм
|5
|6
|15
|Барнсли
|5
|6
|16
|Шеффилд Уэнсдэй
|5
|6
|17
|Миллуол
|5
|5
|18
|Астон Вилла
|5
|5
|19
|Сандерленд
|5
|5
|20
|Бирмингем Сити
|5
|4
|21
|Бертон Альбион
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|4
|22
|Норвич Сити
|5
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|5
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|Болтон Уондерерс
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