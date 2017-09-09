Слуцкий: "Первое, что я должен сделать - извиниться перед нашими болельщиками"

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Слуцкий: "Первое, что я должен сделать - извиниться перед нашими болельщиками"

Наставник "Халл Сити" Леонид Слуцкий высказался о поражении от "Дерби Каунти" (0:5).

"Первое, что я должен сделать - извиниться перед нашими болельщиками. Они не заслуживают такой игры и результата. Сейчас очень важна наша реакция на произошедшее в следующей игре. Я могу думать о матче против "Дерби" и допущенных ошибках, но сейчас самое важное для нас - следующая игра.

Иногда одна проблема в матче приводит к тому, что рушится вся игра. У "Дерби" было 6 ударов в створ ворот, и они забили пять голов. Теперь самое важное - как быстро мы сможем оправиться после этого поражения. Это может быть ключевой момент сезона.

Я не могу быстро проанализировать такую игру. Поражения - это моя вина, и я крайне недоволен собой после них. Я главный тренер, мне необходимо внести коррективы, чтобы исправить ситуацию, исправить каждую ошибку, которую мы допускали по ходу матча против "Дерби".

Прошедший матч - часть истории. Не лучшей истории, это мое крупнейшее поражение в моей тренерской карьере. Мне больно и сложно описать словами свои чувства" - приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Смотрите также обзор матча "Дерби" - "Халл". | http://soccernews.ru

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