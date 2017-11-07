Слуцкий поблагодарил руководство "Халла" за поддержку

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий заявил, что несмотря на неудовлетворительные результаты команды на старте сезона, руководство "тигров" поддерживает его.

"Я никогда не расстраиваюсь. Если я буду расстраиваться, я не смогу нормально работать. Мне действительно нравится проводить тренировки, у нас хорошие отношения с игроками. Я никогда не работаю, думая только о своём контракте. Для меня это ничто. Каждый матч может изменить ситуацию. Раньше мы говорили с руководством, оно поддерживает меня. Это очень важно, и я благодарен за это. Хотя сейчас испытываю большое давление" - цитирует Слуцкого Daily Mail.

Отметим, что по итогам 16 туров "Халл" занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 16 очков.

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