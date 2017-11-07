Слуцкий поблагодарил руководство "Халла" за поддержку
Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий заявил, что несмотря на неудовлетворительные результаты команды на старте сезона, руководство "тигров" поддерживает его.
"Я никогда не расстраиваюсь. Если я буду расстраиваться, я не смогу нормально работать. Мне действительно нравится проводить тренировки, у нас хорошие отношения с игроками. Я никогда не работаю, думая только о своём контракте. Для меня это ничто. Каждый матч может изменить ситуацию. Раньше мы говорили с руководством, оно поддерживает меня. Это очень важно, и я благодарен за это. Хотя сейчас испытываю большое давление" - цитирует Слуцкого Daily Mail.
Отметим, что по итогам 16 туров "Халл" занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 16 очков.
Не пропустите: Болельщики "Халла" требуют отставки Слуцкого. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Рейтинг самых дорогих команд Европы от CIES football observatory
-
Внимание, тест! Угадай лучших игроков и команды старта сезона
-
"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Иммобиле - первый, Кавани, Фалькао и Месси замыкают шестерку
-
Итоги и символическая сборная 11-го тура АПЛ
-
Итоги 11 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
Лента новостей
-
Вальверде хочет подписать трех игроков общей стоимостью порядка 300 миллионов евро
-
Восстановление Дембеле идет ускоренными темпами
-
Зобнин намерен помочь "Спартаку" уже в ближайших матчах
-
СМИ стала известна причина разлада в отношениях между Иско и Роналду
-
"Барселона" намерена снизить цену на Де Лигта
-
Рейна рискует пропустить ближайшие матчи сборной Испании
-
Луис Суарес получил заманчивое предложение от европейского топ-клуба
-
"Интер" и ПСЖ могут совершить обмен игроками
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Коринтианса"
-
Пирло поступило три предложения
-
Гари Невилл: "Азар никогда не достигнет топ-уровня"
-
"Атлетик" надолго теряет Беньята
-
"Беневенто" близок к антирекорду европейского футбола
-
Травма Икарди оказалась несерьёзной
-
Лэмпард может получить должность в "Челси"
-
Месси в Москве охраняет СОБР
-
Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты
-
"Эвертон" хочет пригласить Симеоне
-
Куртуа: "Сейчас "Манчестер Сити" выглядит так, будто их не остановить"
-
Божович: "Джорджевич будет в тройке лучших бомбардиров сезона"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|16
|35
|2
|Шеффилд Юнайтед
|16
|33
|3
|Кардифф Сити
|16
|31
|4
|Бристол Сити
|16
|30
|5
|Мидлсбро
|16
|26
|6
|Астон Вилла
|16
|26
|7
|Дерби Каунти
|15
|25
|8
|Ипсвич Таун
|15
|24
|9
|Ноттингем Форест
|16
|24
|10
|Лидс Юнайтед
|16
|23
|11
|Шеффилд Уэнсдэй
|16
|23
|12
|Брентфорд
|16
|22
|13
|Норвич Сити
|16
|22
|14
|Престон Норт Энд
|16
|21
|15
|Куинз Парк Рейнджерс
|16
|21
|16
|Барнсли
|15
|19
|17
|Фулхэм
|16
|19
|18
|Рединг
|15
|18
|19
|Миллуол
|16
|17
|20
|Халл Сити
|16
|16
|21
|Бертон Альбион
|16
|13
|22
|Бирмингем Сити
|16
|12
|23
|Болтон Уондерерс
|16
|11
|24
|Сандерленд
|16
|10