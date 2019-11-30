Слуцкий подал в отставку с поста тренера "Витесса"

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий близок к уходу из клуба.

По сведениям Voetbal International, россиянин подал в отставку после поражения от "Херенвена" (2:3) в чемпионате Нидерландов.

Напомним, что это было пятое поражение "Витесса" в чемпионате кряду. После 15-го тура клуб идет на шестом месте, набрав 23 очка.

Слуцкий тренирует "Витесс" с лета 2018 года. В прошлом сезоне клуб финишировал на пятой позиции.

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