Слуцкий подал в отставку с поста тренера "Витесса"
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий близок к уходу из клуба.
По сведениям Voetbal International, россиянин подал в отставку после поражения от "Херенвена" (2:3) в чемпионате Нидерландов.
Напомним, что это было пятое поражение "Витесса" в чемпионате кряду. После 15-го тура клуб идет на шестом месте, набрав 23 очка.
Слуцкий тренирует "Витесс" с лета 2018 года. В прошлом сезоне клуб финишировал на пятой позиции.
Читайте также: Два клуба РПЛ поборются за Слуцкого. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
"Шальке" добыл волевую победу над "Унион Берлин"
-
Слуцкий подал в отставку с поста тренера "Витесса"
-
1
Муриэль назвал лучшего форварда в мире
-
Отставка Слуцкого всё ближе: "Витесс" проиграл в чемпионате пятый матч кряду
-
Тренер "Сочи" рассказал, готова ли команда провести матч с "Оренбургом" 1 декабря
-
Марадона может возглавить испанский клуб
-
Аллегри отказался возглавить "Арсенал"
-
Руни провел первую тренировку в "Дерби Каунти"
-
В "Сочи" прокомментировал эпидемию ангины среди футболистов команды
-
Сульшер попросил "Манчестер Юнайтед" подписать двух атакующих футболистов
-
"Интер" нацелился на Хамеса
-
"Оренбург" согласен перенести матч против "Сочи"
-
1
Фанат "Манчестер Юнайтед" сделал Вудворду "мокрого Вилли"
-
Ругани желает покинуть "Ювентус"
-
7
Пике: "Уже скучно обыгрывать "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" с крупным счетом"
-
"Барселона" назвала сроки восстановления Дембеле
-
В этом сезоне Россия идет на 17-м месте в таблице коэффициентов УЕФА
-
1
УЕФА назвал лучший гол 5-го тура Лиги Чемпионов
-
Экс-игрок ЦСКА Гонсалес завершил карьеру
-
Наингголан - лучший игрок Серии А в ноябре
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23