Слуцкий поддержал решение возобновить сезон чемпионата России со зрителями
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий высказался по поводу скорого возобновления сезона РПЛ, а также прокомментировал присутствие зрителей на трибунах в этом сезоне.
Ранее стало известно, что рестарт чемпионата России состоится 21 июня.
"Отличная информация, что будут пускать 10 процентов болельщиков. К огромному сожалению, у меня есть опыт игры без болельщиков. ЦСКА одну игру Лиги чемпионов проводил без зрителей. Это ужасно, совсем другие ощущения. Понятно, что потихоньку привыкаешь. Когда смотрел первый матч чемпионата Германии, было странное ощущение, но сейчас ощущения более-менее стабилизировались.
Очень рад, что будут болельщики, мы будем играть на своем прекрасном стадионе. 10 процентов - не такая уж маленькая цифра. Это отличное решение, уверен, что удастся соблюсти все меры безопасности. Это смелое решение, которое приняли РФС и РПЛ, но я его целиком и полностью поддерживаю", - сказал Слуцкий в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, чемпионат России приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса.
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