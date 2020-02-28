Слуцкий поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о своём отношении к лимиту на легионеров в чемпионате России.
"Я много раз высказывался на эту тему. Я за конкуренцию. Если ситуация 50 на 50 и вопрос между легионером и не легионером, то ты всегда отдашь предпочтение россиянину или воспитаннику клуба. Но если ситуация 60 на 40 в пользу иностранца, то должен играть иностранец. Это спорт.
Мы не развиваем своих, потому что мы не развиваем. Условный Мартин Эдегор наоборот помогает развитию своих, поверьте мне. Домингес сделал для развития российских игроков "Рубина" больше, чем многие детско-спортивные школы. Потому что когда ты тренируешься и играешь с футболистами высочайшего уровня, то ты быстрее растёшь. Например, Вячеслав Караваев смог выйти на новый уровень и заиграть в "Зените" и Лиге Чемпионов, потому что он играл с Эдегором целый сезон. И тот его тащил на своих плечах. Понятно, что тут и Караваев молодец, но он реально сделал для Караваева больше, чем все футбольные школы вместе взятые.
Развитие сборной благодаря лимиту? А как она будет развиваться? Вот представим: сегодня Рондон уезжает из "Зенита", потому что ему говорят, что должен играть Дзюба. Вместо того, чтобы быть с Рондоном, Артём конкурирует с условным Заболотным. А потом, когда мы выходим на матчи сборных, там - Рондон, а здесь Дзюба. И никто не скажет Дзюбе: "Российский паспорт? Забивай!" - сказал Слуцкий.
Напомним, что до конца текущего сезона ограничения будут касаться количества иностранцев на поле - не более 6. Начиная с кампании 2020/21, лимит будет касаться заявки. Формула выбрана следующая - 8 легионеров + 17 россиян.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
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|15
|Крылья Советов
|19
|18
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|Сочи
|18
|15