Слуцкий поделился мнением о неудачной серии "Рубина"
Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий высказался о спаде в игре команды.
— Очевидно, что у "Рубина" игровой спад: одна победа в 10 матчах, нет стабильности в игре, качество игры вызывает вопросы. Как вы намерены выходить из этой ситуации?
— Работать. А как еще?
— Какие свои ошибки вы видите? В комплектовании команды, в тактической или физической подготовке?
— Если что-то не получается, то тренер виноват всегда. Есть в том числе и мои ошибки в том, какой футбол мы показываем, какое количество очков мы набрали.
— Какие задачи перед вами стояли в этом сезоне? Почему команда, которая тратит на новичков по 6-7 млн евро, застряла в середине таблицы, не может обыграть аутсайдеров?
— Мы потратили на новичков точно меньше денег, чем продали футболистов. Когда мы говорим, что потратили на новичков, на самом деле мы ничего не тратили. Тратили те деньги, который мы заработали, и даже меньше. Это нормальный процесс, когда команда меняется, большое количество новичков. Нам тоже хотелось бы, чтобы этот процесс проходил безболезненно, но будем стараться форсировать выход из этой ситуации, - сказал российский специалист.
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