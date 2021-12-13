Слуцкий поделился мнением о Зареме

Фото: инстаграм Слуцкого/Автор неизвестен

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий назвал супругу владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарему Салихову явлением в российском футболе.

– Видели интервью с Заремой Салиховой?

– Конечно.

– Что о ней думаете?

– Это вообще явление в российском футболе. Она взорвала все устои, которые могут быть.

– Это хорошо или плохо?

– По мне, это очень круто. Футбол – это не шоу-бизнес, но тоже шоу.

Я представляю, какое количество людей решило посмотреть на "Спартака" из-за Заремы, из-за ее интервью с Вами, из-за того, что происходило, из-за этих переписок.

– А если бы в вашем клубе жена владельца приходила бы и говорила про не ту букву в имени, гороскопы, несовместимость, как бы вы относились к этому?

– У меня была такая ситуация, когда я работал в "Уралане". У Кирсана Илюмжинова был астролог внутри команды, он приходил и говорил мне: у этого Луна в Марсе, плохой день, он будет плохо играть, а этот – хорошо.

– Так.

– Ну ты же понимаешь, что его прислал президент клуба: да-да, конечно, но делаешь-то по-своему.

Зарема молодец, что подняла эту тему с другого взгляда.

– Можете не хвалить ее, в вашем имени нет буквы "р" – "Спартак" не возглавите.

– Даже если бы было пять букв "р" в моем имени, после моего бэкграунда в ЦСКА это вряд ли возможно, – сказал российский специалист в интервью Ксении Собчак.

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