Слуцкий поделился мыслями перед матчем против "Спартака" в 1-м туре РПЛ
Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий высказался перед игрой 1-го тура российского премьер-лиги со "Спартаком". Также тренер рассказал о целях своей команды на предстоящий сезон.
– Что можете сказать по команде Руя Витории?
– Понятно, что "Спартак" всегда вступает в сезон одним из фаворитов. Он всегда таким вступает, а сейчас, учитывая, как они выглядели на Кубке Париматч, это несомненный фаворит матча. Команда, которая имеет два полноценных состава и действительно очень хорошо выглядит. Тут все было в результате на табло во всех матчах, в том числе и в игре с нами.
– Впереди старт сезона. Какие цели, задачи стоят перед командой? Вы обсуждали это с руководством?
– Мы не обсуждаем цели впрямую. Безусловно, есть большие амбиции, как у любого серьезного спортивного коллектива. У меня как у тренера есть и амбиции, и цели как общекомандные, так и индивидуальные.
Но я не могу сказать, что ставится конкретная задача: надо быть на этом месте или на этом. Эти задачи можно ставить, если кому-то хочется, но у нас не такой формат внутренних взаимоотношений. Мы скорее пытаемся смотреть и реализовываться, двигаться вместе. Анализируя все это, ставить задачи, исходя из текущей реальности, – сказал специалист.
Напомним, что "Рубин" на своем поле сыграет с московским "Спартаком" уже в субботу, 24 июля. Начало встречи запланировано на 20:00 (мск).
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