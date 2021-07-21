Слуцкий поделился мыслями перед матчем против "Спартака" в 1-м туре РПЛ

Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий высказался перед игрой 1-го тура российского премьер-лиги со "Спартаком". Также тренер рассказал о целях своей команды на предстоящий сезон.

– Что можете сказать по команде Руя Витории?

– Понятно, что "Спартак" всегда вступает в сезон одним из фаворитов. Он всегда таким вступает, а сейчас, учитывая, как они выглядели на Кубке Париматч, это несомненный фаворит матча. Команда, которая имеет два полноценных состава и действительно очень хорошо выглядит. Тут все было в результате на табло во всех матчах, в том числе и в игре с нами.

– Впереди старт сезона. Какие цели, задачи стоят перед командой? Вы обсуждали это с руководством?

– Мы не обсуждаем цели впрямую. Безусловно, есть большие амбиции, как у любого серьезного спортивного коллектива. У меня как у тренера есть и амбиции, и цели как общекомандные, так и индивидуальные.

Но я не могу сказать, что ставится конкретная задача: надо быть на этом месте или на этом. Эти задачи можно ставить, если кому-то хочется, но у нас не такой формат внутренних взаимоотношений. Мы скорее пытаемся смотреть и реализовываться, двигаться вместе. Анализируя все это, ставить задачи, исходя из текущей реальности, – сказал специалист.

Напомним, что "Рубин" на своем поле сыграет с московским "Спартаком" уже в субботу, 24 июля. Начало встречи запланировано на 20:00 (мск).

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