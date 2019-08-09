Слуцкий поделился ожиданиями от матча 2-го тура чемпионата Голландии против "Виллема II"

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Слуцкий поделился ожиданиями от матча 2-го тура чемпионата Голландии против "Виллема II"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что думает о матче 2-го тура Эредивизии с "Вилемом ll".

В 1-ом туре "Витесс" сыграл с чемпионом Голландии "Аяксом" (2:2).

"Нужно менять стиль игры. Нельзя одинаково играть против "Аякса" и "Виллема II". Матч будет сложным, "Виллем ll" любят обороняться. У них есть несколько сильных новичков", - сказал Слуцкий.

В минувшем сезоне "Витесс" занял 5 место в турнирной таблице.

А еще: Игрок тульского "Арсенала" может перейти в "Витесс"| http://soccernews.ru
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