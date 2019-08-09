Слуцкий поделился ожиданиями от матча 2-го тура чемпионата Голландии против "Виллема II"
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, что думает о матче 2-го тура Эредивизии с "Вилемом ll".
В 1-ом туре "Витесс" сыграл с чемпионом Голландии "Аяксом" (2:2).
"Нужно менять стиль игры. Нельзя одинаково играть против "Аякса" и "Виллема II". Матч будет сложным, "Виллем ll" любят обороняться. У них есть несколько сильных новичков", - сказал Слуцкий.
В минувшем сезоне "Витесс" занял 5 место в турнирной таблице.
А еще: Игрок тульского "Арсенала" может перейти в "Витесс"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Полузащитник "Аякса" Шене перешел в "Дженоа"
-
Гвардиола рассказал, сколько Сане пропустит из-за травмы
-
1
Артур: "Думаю, болельщики и игроки "Барсы" хотят возвращения Неймара"
-
Почеттино недоволен ранним закрытием трансферного окна в Англии
-
"Бавария" готова заплатить за Перишича 30 миллионов евро
-
Гус Тиль провел первую тренировку в составе "Спартака"
-
1
Синдзи Кагава перешел из дортмундской "Боруссии" в "Реал Сарагосу"
-
Лэмпард: "Хочу добиться в "Челси" успеха"
-
"Реал" готов заплатить за ван де Бека 55 миллионов евро
-
Слуцкий поделился ожиданиями от матча 2-го тура чемпионата Голландии против "Виллема II"
-
"Манчестер Сити" назвал имя нового капитана
-
"Интер" готов купить Милинковича-Савича
-
Луис Адриано: "Спартак", спасибо за незабываемые 2 года, никогда не забуду Москву"
-
1
Новичок московского "Динамо" Филипп попрощался с дортмундской "Боруссией"
-
"Ростов" интересным роликом объявил о подписании двух защитников
-
Гол Месси со штрафного "Ливерпулю" признан лучшим в сезоне-2018/19
-
Нападающий "Атлетика" Адурис объявил о завершении карьеры
-
"Лилль" продлил контракт с защитником Жозе Фонте
-
Хохлов: "Рассчитываем на Нойштедтера в первую очередь в качестве игрока центра поля"
-
Обляков назвал европейский клуб, за который хотел бы играть в будущем
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23