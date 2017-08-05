Слуцкий поделился ожиданиями от матча с "Астон Виллой"
Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий высказался в преддверии матча первого тура Чемпионшипа против "Астон Виллы", который станет для российского специалиста дебютным у руля "тигров" на официальном уровне.
"Думаю, что, несмотря на определённые сложности, мы готовы к первому матчу, и я его жду, безусловно, с волнением. Но и с относительной уверенностью, так как мы много работали. Понятно, что мы встречаемся с фаворитом, но я думаю, шансы - 50 на 50" - сказал Слуцкий.
Напомним, что матч "Астон Вилла" - "Халл" состоится сегодня в 19:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru
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