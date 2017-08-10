Слуцкий поделился ожиданиями от матча с "Бертоном"
Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий высказался в преддверии матча второго тура Чемпионшипа против "Бертона".
"На этой неделе у нас другой тип тренировок. Мы готовимся встретиться с новым соперником. Это будет новое противостояние, надеюсь, мы добьёмся победы. Возможно, "Бертон" будет играть на контратаках, я не знаю. Это один из аспектов, к которым мы должны подготовиться" - цитирует Слуцкого официальный сайт "тигров".
Напомним, что матч "Халл" - "Бертон" состоится в субботу, 12 августа, в 17:00 по московскому времени.
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