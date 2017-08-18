Слуцкий поделился ожиданиями от матча с КПР

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий высказался в преддверии матча четвёртого тура Чемпионшипа против "Куинз Парк Рейнджерс".

"КПР - действительно опасная команда, особенно дома. Но в Чемпионшипе у нас никогда не будет лёгких матчей. Игра будет равной, и всё решится в одном-двух ключевых моментах. В команде хорошая атмосфера - мы сфокусированы и готовы играть. Несмотря на травмы, жизнь продолжается. Мы должны подготовиться к четвёртой игре с теми игроками, которые доступны. Каждый, кто выйдет на поле в субботу, будет понимать наши принципы игры и как мы хотим играть против КПР. Я максимально сконцентрирован на команде" - цитирует Слуцкого официальный твиттер "тигров".

Напомним, что матч КПР - "Халл" состоится в субботу, 19 августа, в 17:00 по московскому времени.

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