Слуцкий поделился ожиданиями от матча с "Редингом"
Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий высказался в преддверии матча девятого тура Чемпионшипа против "Рединга".
"В каждом матче у нас есть шанс победить. "Рединг" - не исключение. Это будет равный матч, как и все игры Чемпионшипа. У меня по-прежнему позитивный настрой. Я управляю ситуацией в команде. Понимаю, что сейчас сложный отрезок, но если мы не будем позитивно мыслить, мы не добьёмся результата. Предстоящий матч очень важен не только в плане очков, но и в плане настроя и мотивации. Сложно, когда приходится дожидаться хорошего результата, но нам нужно продолжать усердно трудиться" - приводит слова Слуцкого официальный твиттер "тигров".
Напомним, что матч "Рединг" - "Халл" состоится 23 сентября в 17:00 по московскому времени.
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