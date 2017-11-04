Слуцкий поделился ожиданиями от матча с "Шеффилд Юнайтед"

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Слуцкий поделился ожиданиями от матча с "Шеффилд Юнайтед"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий высказался в преддверии матча 16-го тура Чемпионшипа против "Шеффилд Юнайтед".

"Предстоит очень напряжённый матч. Результат на 90 процентов будет зависеть от того, кто забьёт первым. "Шеффилд" хорошо играет после выхода в Чемпионшип, команда сохранила состав. Они играют компактно и плотно, контролируют зону подбора мяча, в их схеме нет недостатков. У них хорошая статистика в домашних матчах - шесть побед в семи играх. Нам нужно забыть результат предыдущего матча как можно скорее и сосредоточиться на этом. Надеюсь, у нас сложится ещё одно хорошее йоркширское дерби" - цитирует Слуцкого официальный сайт "тигров".

Напомним, что матч "Шеффилд Юнайтед" – "Халл" состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Вулверхэмптон 16 35
2 Шеффилд Юнайтед 16 33
3 Кардифф Сити 16 31
4 Бристол Сити 16 30
5 Мидлсбро 16 26
6 Астон Вилла 16 26
7 Дерби Каунти 15 25
8 Ипсвич Таун 15 24
9 Ноттингем Форест 16 24
10 Лидс Юнайтед 16 23
11 Шеффилд Уэнсдэй 16 23
12 Брентфорд 16 22
13 Норвич Сити 16 22
14 Престон Норт Энд 16 21
15 Куинз Парк Рейнджерс 16 21
16 Барнсли 15 19
17 Фулхэм 16 19
18 Рединг 15 18
19 Миллуол 16 17
20 Халл Сити 16 16
21 Бертон Альбион 16 13
22 Бирмингем Сити 16 12
23 Болтон Уондерерс 16 11
24 Сандерленд 16 10
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