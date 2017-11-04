Слуцкий поделился ожиданиями от матча с "Шеффилд Юнайтед"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий высказался в преддверии матча 16-го тура Чемпионшипа против "Шеффилд Юнайтед".

"Предстоит очень напряжённый матч. Результат на 90 процентов будет зависеть от того, кто забьёт первым. "Шеффилд" хорошо играет после выхода в Чемпионшип, команда сохранила состав. Они играют компактно и плотно, контролируют зону подбора мяча, в их схеме нет недостатков. У них хорошая статистика в домашних матчах - шесть побед в семи играх. Нам нужно забыть результат предыдущего матча как можно скорее и сосредоточиться на этом. Надеюсь, у нас сложится ещё одно хорошее йоркширское дерби" - цитирует Слуцкого официальный сайт "тигров".

Напомним, что матч "Шеффилд Юнайтед" – "Халл" состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.

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