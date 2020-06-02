Слуцкий поделился воспоминаниями о том, как покидал "Халл" в 2017 году

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий вспомнил, как покидал "Халл" в 2017 году.

"После того, как владелец клуба попрощался со мной, я в последний раз отправился закупаться, потому что мне нужен был новый чемодан.

Я не помню названия улицы, но там были рестораны и кафе, и люди, сидящие внутри, вышли, чтобы увидеть меня. Они говорили много хороших слов. Я плакал в тот момент.

Все говорили мне, что я был прекрасным человеком и отличным тренером, хотя, возможно, я этого не заслуживал в тот момент. У меня никогда не было чего-то подобного.

Обычно если владелец прощается с вами, то это не лучший день в вашей жизни. Однако для меня это был очень важный день из-за реакции болельщиков "Халла". Я не мог в это поверить", - передает слова Слуцкого Daily Mail.

Напомним, специалист возглавил английский клуб в августе 2017 года, но спустя несколько месяцев покинул клуб.

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