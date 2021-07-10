Слуцкий поделился впечатлениями от матчей Евро-2020

Фото твиттер "Рубина"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, понравились ли ему игры завершающегося Евро-2020.

"Чемпионат Европы - прекрасный турнир. Удалось побывать на обоих полуфиналах. Мне кажется, что клубные команды играют в более качественный футбол с точки зрения тактики, составов и так далее. А матчи сборных - это больше национальная идея и традиции", - заявил Слуцкий.

Континентальное первенство завершится в воскресенье, 11 июля, финалом между сборными Англии и Италии.

Слуцкий на нескольких матчах Евро работал комментатором на федеральном телевидении.

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