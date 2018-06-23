Слуцкий поделился впечатлениями от своего нового клуба
Новый наставник "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о том, какие эмоции испытывает после подписания контракта с голландским клубом.
"После первой пресс-конференции впечатления хорошие. Я пообщался с журналистами. Все были открытыми и дружелюбными, как и все остальные люди в Арнеме. Я доволен отношением и вниманием к себе.
Сейчас наступает очень интересное время. В воскресенье пройдёт первая тренировка. Я предстану перед всей командой. До этого общался только с некоторыми игроками. Очень скоро, 26 июля, уже состоится первый матч сезона в Лиге Европы. Наступает волнительное, трудное и важное время. Надеюсь, что болельщики окажут нам поддержку, и будут с нами в каждом из матчей, а особенно в домашних", - сказал Слуцкий. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|33
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|2
|Аякс
|34
|79
|3
|АЗ
|34
|71
|4
|Фейеноорд
|34
|66
|5
|Утрехт
|33
|51
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Херенвен
|34
|46
|8
|АДО Ден Хааг
|33
|44
|9
|Зволле
|34
|44
|10
|Эксельсиор
|34
|40
|11
|Хераклес
|33
|39
|12
|Гронинген
|33
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|ВВВ Венло
|33
|34
|15
|НАК Бреда
|33
|33
|16
|Рода ЮК
|33
|30
|17
|Спарта Роттердам
|33
|27
|18
|Твенте
|33
|23