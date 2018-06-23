Слуцкий поделился впечатлениями от своего нового клуба

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Слуцкий поделился впечатлениями от своего нового клубаНовый наставник "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о том, какие эмоции испытывает после подписания контракта с голландским клубом.

"После первой пресс-конференции впечатления хорошие. Я пообщался с журналистами. Все были открытыми и дружелюбными, как и все остальные люди в Арнеме. Я доволен отношением и вниманием к себе.

Сейчас наступает очень интересное время. В воскресенье пройдёт первая тренировка. Я предстану перед всей командой. До этого общался только с некоторыми игроками. Очень скоро, 26 июля, уже состоится первый матч сезона в Лиге Европы. Наступает волнительное, трудное и важное время. Надеюсь, что болельщики окажут нам поддержку, и будут с нами в каждом из матчей, а особенно в домашних", - сказал Слуцкий. | soccernews.ru

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