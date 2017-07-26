Слуцкий: "Подпишем еще как минимум пятерых игроков"

Главный тренер английского "Халл Сити" Леонид Слуцкий раскрыл трансферные планы своего клуба на текущее лето.

"Думаю, что мы подпишем еще как минимум пятерых игроков. У нас есть четыре варианта с арендой, чтобы усилить позиции. Думаю, что до пятничного матча с "Аяксом" мы уже сможем назвать имя одного из новичков. Еще три игрока должны присоединиться к нам 1-2 августа. Еще одного арендованного игрока ждем к концу трансферного окна. Если получится и с ним, это будет просто сказка", - цитирует наставника "тигров" чемпионат.com.

Напомним, вчера "Халл" сыграл вничью с "Нантом". | soccernews.ru