Слуцкий подшутил над Дзюбой

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Слуцкий подшутил над Дзюбой

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий в инстаграме прокомментировал вручение награды лучшему футболисту РПЛ форварду "Зенита" Артему Дзюбе.

Ранее нападающий в соцсети поблагодарил за вручение приза.

"Странно, но поздравляю", - написал Слуцкий.

"Странно, что взяли вас в "Рубин" - ответил Дзюба.

"Я их отговаривал", - сказал Слуцкий.

Несколько дней назад стало известно, что российский специалист возглавил "Рубин".

Дзюба признан лучшим футболистом 2019 года по версии РФС и газеты "Спорт-Экспресс".

Не пропустите: Дзюба обошел Пугачеву и Бузову в рейтинге топ-российских персон в 2019 году. | http://soccernews.ru
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