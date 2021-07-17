Слуцкий подтвердил грядущий уход Старфельта

Фото: инстаграм Старфельта

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий отреагировал на информацию о том, что защитник Карл Старфельт уйдет из клуба.

"Потеря Старфельта? Это правила игры. Если мы получаем интересное предложение, которое выгодно всем, мы вынуждены его принять. Это немного путает планы, однако на такую ситуацию можно закладываться всегда. Не исключено, что кто-то еще нас покинет этим летом. Это нормально. Я рад, что такое происходит. Когда трансфер состоится официально, это будет самый крупный трансфер", - приводит слова Слуцкого "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что Старфельт может перейти в шотландский "Селтик".

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