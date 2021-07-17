Слуцкий подтвердил грядущий уход Старфельта
Фото: инстаграм Старфельта
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий отреагировал на информацию о том, что защитник Карл Старфельт уйдет из клуба.
"Потеря Старфельта? Это правила игры. Если мы получаем интересное предложение, которое выгодно всем, мы вынуждены его принять. Это немного путает планы, однако на такую ситуацию можно закладываться всегда. Не исключено, что кто-то еще нас покинет этим летом. Это нормально. Я рад, что такое происходит. Когда трансфер состоится официально, это будет самый крупный трансфер", - приводит слова Слуцкого "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что Старфельт может перейти в шотландский "Селтик".
Читайте также: "Рубин" расторг контракт с грузинским легионером. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Селюк раскритиковал Алексея Березуцкого
-
"Краснодар" переключился на другого нападающего "Фламенго"
-
"Спартак" стал победителем Кубка Париматч Премьер
-
Слуцкий подтвердил грядущий уход Старфельта
-
ФИФА на молодежном турнире тестирует новые правила
-
Еще один клуб вступил в борьбу за Глушенкова
-
"Рубин" проиграл "Сочи" в матче Кубка Париматч Премьер
-
Девушка дня: Марта Барчок - самая яркая болельщица Евро-2020
-
19-летний российский голкипер присоединился к первой команде "Бари"
-
"Динамо", "Спартак" и ЦСКА ведут борьбу за форварда сборной Сенегала
-
Стало известно, какую зарплату Ярмоленко просит у "Бешикташа"
-
"Фламенго" назвал "Краснодару" стоимость Педро Абреу
-
Гильерме высказался о возможном завершении карьеры в сборной России
-
"Тоттенхэм" предпочитает отпустить Кейна в "Челси", а не в "Манчестер Сити"
-
Экс-защитник "Краснодара" Гранквист завершил карьеру
-
"Ювентус" может продлить контракт с Роналду, но при одном условии
-
Лунев показал, как учит немецкий язык
-
1
Мбаппе ждёт решительных действий от "Реала"
-
Роналдиньо оставил автограф на груди у болельщицы
-
Новичок ПСЖ Хакими заболел коронавирусом