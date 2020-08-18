Слуцкий подвел итог встречи "Рубина" с "Сочи"
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 3-го тура РПЛ с "Сочи" (2:3).
"Сложно комментировать игру, очень обидное поражение, потому что пропустили в концовке два мяча со стандартов, когда уже казалось, что переломили игру полностью. Просто плохо сработали на обоих стандартах.
Сложно быть довольным, когда команда проигрывает, тем более так обидно", - передает слова тренера пресс-служба команды.
После 3 туров РПЛ в активе "Рубина" 1 балл.
Не пропустите: "Сочи" обыграл "Рубин", забив победный гол на 91-й минуте| http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" уволила Эрика Абидаля
-
"Барселона" сообщила сроки восстановления тер Штегена, который перенес операцию
-
Алексей Миранчук согласился перейти в "Аталанту"
-
Защитник "Копенгагена" Нельссон отказал ЦСКА
-
В полуфинале нынешней Лиги Чемпионов сыграют исключительно представители "фермерских лиг": как так получилось?
Лента новостей
-
1
Неймар, Мбаппе и Забитцер - в старте на матч "РБ Лейпциг" - ПСЖ
-
Слуцкий подвел итог встречи "Рубина" с "Сочи"
-
1
Стало известно, сколько "Барселоне" придется заплатить за Кумана
-
"Тамбов" обыграл "Химки" и одержал первую победу в РПЛ
-
Моро провел первую тренировку с игроками "Динамо"
-
Кварацхелия стал лучшим игроком матча "Сочи" - "Рубин"
-
1
Кокорин не полетел со "Спартаком" на матч с "Уфой"
-
Ещенко рассказал о реакции игроков "Спартака" на слова Федуна о снятии клуба с чемпионата
-
Киевское "Динамо" близко к тому, чтобы купить первого новичка-легионера
-
"Сочи" обыграл "Рубин", забив победный гол на 91-й минуте
-
"Наполи" и "Торино" поборются за форварда киевского "Динамо"
-
Жоау Мариу может оказаться в Испании
-
Защитник "Ливерпуля" перешел во французский клуб
-
Вратарь сборной Швейцарии Диего Бенальо завершил карьеру
-
Луи ван Гал может в третий раз возглавить сборную Нидерландов
-
Куман прокомментировал информацию о возможном назначении в "Барселону"
-
5
ПСЖ вступил в борьбу за Месси
-
Вагнер Лав отметился результативным действием в дебютном матче за "Кайрат"
-
Лаутаро Мартинес признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы
-
"Барселона" уволила Эрика Абидаля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22