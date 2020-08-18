Слуцкий подвел итог встречи "Рубина" с "Сочи"

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Слуцкий подвел итог встречи "Рубина" с "Сочи"

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 3-го тура РПЛ с "Сочи" (2:3).

"Сложно комментировать игру, очень обидное поражение, потому что пропустили в концовке два мяча со стандартов, когда уже казалось, что переломили игру полностью. Просто плохо сработали на обоих стандартах.

Сложно быть довольным, когда команда проигрывает, тем более так обидно", - передает слова тренера пресс-служба команды.

После 3 туров РПЛ в активе "Рубина" 1 балл.

Не пропустите: "Сочи" обыграл "Рубин", забив победный гол на 91-й минуте| http://soccernews.ru
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