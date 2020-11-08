Слуцкий подвел итоги матча "Рубина" с "Химками"

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Слуцкий подвел итоги матча "Рубина" с "Химками"

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий высказался по поводу матча 14-го тура чемпионата России против "Химок" (0:2).

"Я прекрасно понимал, что не будет хватать свежести и хорошего функционального состояния после такого трудного перелета на неделе. Поэтому надежда была на то, что какое-то индивидуальное мастерство, индивидуальный фрагмент или стандарт сложится в нашу пользу. В принципе первый тайм примерно так и складывался: минимум моментов, игра наперетяг. К сожалению, именно мы допустили эти ошибки, которые привели к пропущенным мячам. По существу, мы были не в том состоянии, чтобы отыграться, особенно с 0:2. Такие матчи надо играть на высоком уровне концентрации. У нас, к сожалению, еще большое количество эпизодов, когда мы допускаем грубейшие индивидуальные ошибки. Это касается и первого пропущенного мяча, и тем более второго.

Могу себя упрекнуть в чем угодно. Нам не хватило атакующего потенциала. Не хватило свежести, поэтому я и говорил о том, что очень важно максимально долго, скажем так, быть в игре в плане результата. Потому что я понимал, что у нас будет ограничен атакующий потенциал",  - цитирует тренера сайт "Рубина".

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