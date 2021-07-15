Слуцкий подвёл итоги матча со "Спартаком"
Фото твиттер "Рубина"
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мыслями после разгромного поражения от "Спартака" во 2-м туре Кубка Париматч Премьер.
Напомним, что "красно-белые" победили со счётом 4:0
"В первом тайме была содержательная и качественная игра. Немного не разобрались со стандартом, который привёл к пенальти. Было много позиционных атак, моментов, подходов. Недоволен тем, что мы развалились после второго гола. Ничто не предвещало разгрома. Пытались отыграться.
Второй гол быстро пропустили, а после этого всё. Не должна команда уровня "Рубина" разваливаться и позволять сопернику так много. Пошёл брак в простых передачах, даже от тех, кто только появился на поле. Так что это не усталость", - сказал Слуцкий.
Уже 24 июля "Спартак" и "Рубин" снова сыграют друг с другом, однако уже в рамках 1-го тура РПЛ.
Не пропустите: Витория прокомментировал победу над "Рубином". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
РФС сократил дисквалификацию Карпина
-
Бердыева хотят пригласить в сборную России
-
Доннарумма высказался о своём переходе в ПСЖ
-
Слуцкий подвёл итоги матча со "Спартаком"
-
Недвед прокомментировал будущее Роналду в "Ювентусе"
-
"Вильярреал" перехватил трансферную цель "Локомотива" и "Краснодара"
-
"Сассуоло" нашёл замену Локателли в "Ливерпуле"
-
Шкурин забил за киевское "Динамо" во втором матче подряд
-
Стали известны финансовые потери "Реала" во время пандемии
-
Главные новости дня: 14 июля
-
Старфельт близок к уходу из "Рубина"
-
Алана Мамаева требует алиментов от футболиста
-
Гендиректор "Рубина" не хотел бы, чтобы Слуцкий ушел в сборную России
-
Спортивный директор "Рубина" выступает против изменения формата РПЛ
-
Витория прокомментировал победу над "Рубином"
-
Ракицкий сделал заявление о своем будущем
-
Федун: "Рубин" поддавался "Спартаку"
-
Черевченко высказался о возможном приглашении в сборную России
-
Геркус отреагировал на первые результаты "Спартака" под руководством Витории
-
"Милан" отказал ПСЖ в трансфере Тео Эрнандеса