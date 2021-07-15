Слуцкий подвёл итоги матча со "Спартаком"

Фото твиттер "Рубина"

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мыслями после разгромного поражения от "Спартака" во 2-м туре Кубка Париматч Премьер.

Напомним, что "красно-белые" победили со счётом 4:0

"В первом тайме была содержательная и качественная игра. Немного не разобрались со стандартом, который привёл к пенальти. Было много позиционных атак, моментов, подходов. Недоволен тем, что мы развалились после второго гола. Ничто не предвещало разгрома. Пытались отыграться.

Второй гол быстро пропустили, а после этого всё. Не должна команда уровня "Рубина" разваливаться и позволять сопернику так много. Пошёл брак в простых передачах, даже от тех, кто только появился на поле. Так что это не усталость", - сказал Слуцкий.

Уже 24 июля "Спартак" и "Рубин" снова сыграют друг с другом, однако уже в рамках 1-го тура РПЛ.

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