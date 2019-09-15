Слуцкий подвел итоги матча "Витесса" с ПСВ

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Слуцкий подвел итоги матча "Витесса" с ПСВ

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура Эредивизии с ПСВ (0:5). Об этом сообщает Fox Sports.

"Мы сделали много подарков ПСВ. Это отличная команда с прекрасными футболистами. Если бы мы сыграли на 100 процентов и не допускали глупые ошибки, мы могли быть конкурентоспособными. Но с ПСВ было тяжело бороться", - сказал Слуцкий.

Вчера, 14 сентября, "Витесс" потерпел разгромное поражение от ПСВ (0:5) в матче 6-го тура Эредивизии. Подопечные Слуцкого располагаются на 3 месте в турнирной таблице.

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