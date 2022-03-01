Слуцкий подвёл итоги матча "Зенит" - "Рубин"

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Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий высказался после поражения от "Зенита" в 19-м туре РПЛ.

Казанцы уступили со счётом 2:3, пропустив третий гол на 92-й минуте, играя вдесятером.

"Мне кажется весь комментарий укладывается в последний игровой эпизод, в котором мы даже в меньшинстве шли в атаку и были невероятно близки к тому, чтобы завоевать очко. Сложно после такой эмоциональной концовки как-то системно комментировать и давать более глубокие расклады.

План на игру? Это слишком длинно. У нас было несколько теоретических занятий длиной в полчаса, я не могу сказать одним словом, как мы собирались играть. Пытались обороняться против их сильных сторон и соответственно в атаке использовать зону между линиями и зоны за спинами у защитников", - сказал Слуцкий.

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