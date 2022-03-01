Слуцкий подвёл итоги матча "Зенит" - "Рубин"
Фото сайт "Рубина"
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий высказался после поражения от "Зенита" в 19-м туре РПЛ.
Казанцы уступили со счётом 2:3, пропустив третий гол на 92-й минуте, играя вдесятером.
"Мне кажется весь комментарий укладывается в последний игровой эпизод, в котором мы даже в меньшинстве шли в атаку и были невероятно близки к тому, чтобы завоевать очко. Сложно после такой эмоциональной концовки как-то системно комментировать и давать более глубокие расклады.
План на игру? Это слишком длинно. У нас было несколько теоретических занятий длиной в полчаса, я не могу сказать одним словом, как мы собирались играть. Пытались обороняться против их сильных сторон и соответственно в атаке использовать зону между линиями и зоны за спинами у защитников", - сказал Слуцкий.
Не пропустите: Слуцкий рассказал о пользе ухода из "Рубина" Деспотовича и Игнатьева. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Агент Миранчука оценил игру футболиста в матче с "Сампдорией"
-
"Локомотив" объявил об уходе главного тренера Гисдоля
-
Официально: Андрей Воронин покинул "Динамо"
-
Коллимор: "Мы не выгоняли американцев за вторжение в Ирак. Так почему должны россиян?"
-
Фабиан Руис получил два предложения из АПЛ
-
Три европейских топ-клуба поспорят за защитника "Торино" Бремера
-
Ваноли и Каттани останутся в "Спартаке", несмотря на требования МИД Италии
-
"Наполи" отпугнул топ-клуб АПЛ ценой на Осимхена
-
1
Слуцкий высказался об отстранении российских команд от участия в международных турнирах
-
"Аталанта" отреагировала на игру Миранчука в матче с "Сампдорией"
-
Фердинанд: "Манчестер Юнайтед" может забыть о трофеях минимум на два года"
-
Ваноли может покинуть "Спартак" по требованию властей Италии
-
Балотелли может вернуться в АПЛ
-
Украинец Годзюр расторг контракт с "Уралом"
-
81-летнего Пеле выписали из больницы
-
"Спартак" после исключения из Лиги Европы пожелал Тедеско удачи в турнире
-
Рамос рискует пропустить ответный матч с "Реалом" в Лиге Чемпионов
-
В "Аталанте" напомнили о дружбе Миранчука и Малиновского на фоне событий в Украине
-
Слуцкий подвёл итоги матча "Зенит" - "Рубин"
-
Главные новости дня: 28 февраля