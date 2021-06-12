Слуцкий похвалил Ашота Хачатурянца назвав его прорывом года в российской футболе

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Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий по достоинству оценил работу председателя Судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

"То, что сейчас делает Ашот Хачатурянц в нашем футболе — это резко повысит качество судейства, и на следующий год мы увидим плоды этой работы. Я бы смело прорыв года в российском футболе отдавал бы председателю судейского комитета Ашоту Хачатурянцу, который просто меняет систему. Огромная ему за это благодарность от большинства клубов и тренеров РПЛ", — сказал Слуцкий в прямом эфир Первого канала во время трансляции матча Евро-2020 Турция — Италия (0:3).

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