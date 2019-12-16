Слуцкий показал архивное видео из раннего периода своей тренерской карьеры

Теги леонид слуцкийвитесс

Слуцкий показал архивное видео из раннего периода своей тренерской карьеры

Известный российский тренер Леонид Слуцкий поделился с подписчиками в инстаграме уникальными кадрами.

На опубликованном видео 48-летний специалист в молодом возрасте эмоционально переживает за свою детскую команду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как молоды мы были...

Публикация от Leonid Slutsky (@leonid.slutsky)

Напомним, что 30 ноября Слуцкий покинул "Витесс" и с тех пор остаётся без работы.

Не пропустите: Слуцкий рассказал, как к нему относились в "Витессе". | http://soccernews.ru
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