Слуцкий показал архивное видео из раннего периода своей тренерской карьеры

Известный российский тренер Леонид Слуцкий поделился с подписчиками в инстаграме уникальными кадрами.

На опубликованном видео 48-летний специалист в молодом возрасте эмоционально переживает за свою детскую команду.

Напомним, что 30 ноября Слуцкий покинул "Витесс" и с тех пор остаётся без работы.

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