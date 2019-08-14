Слуцкий показал, как будет выглядеть в старости

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий с помощью приложения FaceApp изменил свою фотографию, добавив себе несколько десятков лет.

"Я счастливчик, ничего не изменится через 20 лет", - подписал снимок российский тренер.

В мае Слуцкому исполнилось 48 лет. Он возглавляет "Витесс" с 2018 года.

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