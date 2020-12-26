Слуцкий показал, как отдыхает с Василием Березуцким на Алтае

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий во время паузы в РПЛ продолжает отдыхать на Алтае.

Как выяснилось, компанию ему составил ассистент главного тренера ЦСКА Василий Березуцкий.

Слуцкий опубликовал в инстаграме несколько фотографий с бывшим подопечным, подписав пост: "Алтай. День снегоходов".

"Рубин" ушёл на зимний перерыв, занимая девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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