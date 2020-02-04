Слуцкий показал, как "посвящают" новичков "Рубина"

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Слуцкий показал, как "посвящают" новичков "Рубина"

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий в инстаграме опубликовал шуточное видео.

"Многие спрашивают: как выглядит процесс посвящения новичка в команду. Примерно вот так", - написал под видео Слуцкий.

После 19 туров РПЛ "Рубин" занимает 13 место в турнирной таблице.

А еще: Караваев прокомментировал назначение Слуцкого тренером "Рубина" | http://soccernews.ru
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