Слуцкий показал своего "брата-близнеца"

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Слуцкий показал своего "брата-близнеца"

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий опубликовал в соцсетях фотографию своего "брата-близнеца".

На снимке запечатлён сотрудник полиции, который очень похож на российского тренера.

"Не только у Васи и Лёши есть брат близнец, да ещё и при погонах", - написал Слуцкий в описании к фото.

"Витесс" неплохо стартовал в Эредивизи, набрав 4 очка в двух матчах. Слуцкий работает с голландской командой с 2018 года.

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