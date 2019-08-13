Слуцкий показал своего "брата-близнеца"
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий опубликовал в соцсетях фотографию своего "брата-близнеца".
На снимке запечатлён сотрудник полиции, который очень похож на российского тренера.
"Не только у Васи и Лёши есть брат близнец, да ещё и при погонах", - написал Слуцкий в описании к фото.
"Витесс" неплохо стартовал в Эредивизи, набрав 4 очка в двух матчах. Слуцкий работает с голландской командой с 2018 года.
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