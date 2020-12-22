Слуцкий показал яркие фотографии с отпуска в Алтае

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий проводит отпуск Республике Алтай, которая является субъектом Российской Федерации.

"Красоты Алтая неповторимы", - написал Слуцкий на своей странице в Instagram.

49-летний Слуцкий тренирует "Рубин" с 2019 года. В нынешнем сезоне казанский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков в 19 турах.

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