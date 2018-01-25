Слуцкий получил должность в структуре "Ростова"

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Слуцкий получил должность в структуре "Ростова"

"Ростов" на своём официальном сайте сообщил, что бывший наставник "Халла" Леонид Слуцкий получил должность в структуре клуба.

46-летний специалист стал консультантом тренеров и руководства детско-юношеских команд "жёлто-синих". 

"Я с радостью и энтузиазмом воспринял приглашение президента "Ростова". Соглашение с "Ростовом" - хорошая возможность поделиться своим опытом с тренерами Академии, внести вклад в развитие детского футбола в регионе" - сказал Слуцкий.

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