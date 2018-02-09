Слуцкий получил предложение от "Твенте"
Российский тренер Леонид Слуцкий может возглавить "Твенте", сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, голландский клуб предложил наставнику пост главного тренера в следующем сезоне.
Последним клубом 46-летнего Слуцкого был "Халл", откуда он был уволен в начале декабря.
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|Команда
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|Зволле
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|Фейеноорд
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|Утрехт
|22
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|7
|Витесс
|22
|34
|8
|АДО Ден Хааг
|22
|31
|9
|Херенвен
|22
|30
|10
|ВВВ Венло
|22
|29
|11
|Эксельсиор
|22
|25
|12
|Хераклес
|22
|24
|13
|Гронинген
|21
|22
|14
|Виллем II
|22
|20
|15
|НАК Бреда
|22
|19
|16
|Твенте
|22
|16
|17
|Рода ЮК
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|16
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|Спарта Роттердам
|22
|14