Слуцкий получил предложение от "Твенте"

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Слуцкий получил предложение от "Твенте"

Российский тренер Леонид Слуцкий может возглавить "Твенте", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, голландский клуб предложил наставнику пост главного тренера в следующем сезоне.

Последним клубом 46-летнего Слуцкого был "Халл", откуда он был уволен в начале декабря.

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