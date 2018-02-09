Слуцкий получил предложение от "Твенте"

Российский тренер Леонид Слуцкий может возглавить "Твенте", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, голландский клуб предложил наставнику пост главного тренера в следующем сезоне.

Последним клубом 46-летнего Слуцкого был "Халл", откуда он был уволен в начале декабря.

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