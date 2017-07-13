Слуцкий получит серебряную медаль чемпионата России

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Слуцкий получит серебряную медаль чемпионата России

Футболисты и тренеры ЦСКА получили серебряные медали за второе место в чемпионате России-2016/17.

Также награду получит и бывший наставник армейцев Леонид Слуцкий.

Напомним, что Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года, а этим летом возглавил "Халл Сити".

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