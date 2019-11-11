Слуцкий: "Поначалу в "Витессе" меня называли глупым кричащим человеком"

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Слуцкий: "Поначалу в "Витессе" меня называли глупым кричащим человеком"
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал, как его приняли в голландском клубе в первые дни после назначения.

"Что касается отношений в работе, то я очень требовательный тренер. По ходу матча и в перерыве я совершенно другой человек по сравнению с обычной жизнью. Первое время все были шокированы, говорили: "Кто это? Где наш тренер?! Пожалуйста, верните нашего нормального тренера! Кто этот глупый кричащий человек?" Но сейчас игроки привыкли. Если работаешь с умными игроками, то используешь юмор, чтобы объяснить какие-то важные вещи. Например, если у кого-то лишний вес и я пошучу над ним, сравнив с собой, то умный футболист все поймет", - рассказал Слуцкий в интервью TV Show op Reis.

Напомним, что "Витесс" проиграл три матча подряд в чемпионате Нидерландов. После 13 туров арнемский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизии.

Не пропустите: Стал известен размер зарплаты Слуцкого в "Витессе". | http://soccernews.ru
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