Слуцкий порассуждал о лимите на легионеров в РПЛ

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мыслями о лимите на легионеров в российском футболе.

"Я работал в Премьер-лиге и в долимитный период. В том числе руководил "Москвой" во время знаменитой игры 2005 года с московским "Динамо", когда "Динамо" вышло с 11 легионерами. Я не увидел, что поколение, взращенное в условиях лимита, оказалось сильнее поколения без лимита. На мой взгляд, важнее заниматься развитием детско-юношеской инфраструктуры, обучением тренеров, нежели чем-то другим. Иногда спрашивают, почему в Исландии так, а у нас - так? Потому что в Исландии 300 манежей, в шаговой доступности у каждого ребёнка. В нашей стране от Сибири до Дальнего Востока нет ни одного. Все дети тренируются с ноября по март в зале 20×40.

Лимит - это больше про популизм. Тебе нужно что-то сделать, и ты раз - и сделал. Это не работа на перспективу, и я не вижу, какие преимущества нам дал лимит. Когда мы приводим в защиту лимита Чемпионат Мира 2018 года, это не совсем этично. А что если вспомнить Евро-2008? Всё то поколение сборной было выращено без него", - сказал Слуцкий.

С текущего сезона в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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