Слуцкий посетил игру чемпионата Египта

Известный тренер Леонид Слуцкий, который в следующем сезоне возглавит голландский "Витесс", посетил игру чемпионата Египта.

Как информирует Kingfut.com, 46-летний специалист побывал на игре между ЕНППИ и "Танти". В матче этом российский наставник присматривался к действиям полузащитника первых Мохамеда Магди. Встреча между ЕНППИ и "Танти" завершилась со счетом 3:1 в пользу команды интересного Слукому хавбека.

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