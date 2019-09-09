Слуцкий пошутил над своим образом из "Игры престолов"

Теги леонид слуцкийвитесс

Слуцкий пошутил над своим образом из "Игры престолов"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поблагодарил подписчиков в инстаграме. На его профиль подписалась уже 151 тысяча человек.

Специалист опубликовал в соцсети снимок, на котором он сидит на железном троне из сериала "Игра престолов". Под фотографией он написал: "Толстый король".


"Витесс" с 11 баллами занимает 1 место в турнирной таблице Эредивизии.

А еще: "Витесс" Слуцкого обыграл АЗ и вышел на 1-е место в чемпионате Нидерландов| http://soccernews.ru
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