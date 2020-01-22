Слуцкий пошутил о трансфере Евтича

Теги рубинлеонид слуцкийдарко евтич

Слуцкий пошутил о трансфере Евтича

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий отреагировал на слова болельщика о покупке Дарко Евтича.

Так, в инстаграме клуба один из болельщиков написал: "Что за ноунейм?". На что Слуцкий ответил: "А Вы Месси ждали?".

Напомним, что "Рубин" заключил с игроком соглашение до 2024 года и заплатил за него 600 тысяч евро.

Читайте также: "Рубин" одержал первую победу под руководством Слуцкого. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мамаев попал в заявку "Ростова" на вторую часть сезона

Мамаев попал в заявку "Ростова" на вторую часть сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов