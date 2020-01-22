Слуцкий пошутил о трансфере Евтича

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий отреагировал на слова болельщика о покупке Дарко Евтича.

Так, в инстаграме клуба один из болельщиков написал: "Что за ноунейм?". На что Слуцкий ответил: "А Вы Месси ждали?".

Напомним, что "Рубин" заключил с игроком соглашение до 2024 года и заплатил за него 600 тысяч евро.

Читайте также: "Рубин" одержал первую победу под руководством Слуцкого. | http://soccernews.ru