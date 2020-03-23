Слуцкий пошутил по поводу участия в "Евровидении" во время паузы в РПЛ

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий опубликовал шуточный пост о клипе группы "Little Big", который презентовал их песню для "Евровидения".

"Пока пауза в чемпионате решил поучаствовать в Евровидении. Найдёшь меня на этом видео?(это очень легко)", - написал 48-летний специалист в инстаграме, прикрепив отрывок из видеоклипа на композицию "Uno".

Очевидно, что Слуцкий в своей шутке указывает на танцора плотного телосложения Дмитрия Красилова.

Напомним, что в этом году "Евровидение" отменили из-за пандемии коронавируса. Поедет ли на конкурс "Little Big" в следующем году, пока неизвестно.

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