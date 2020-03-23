Слуцкий пошутил по поводу участия в "Евровидении" во время паузы в РПЛ

Теги рубинлеонид слуцкий

Слуцкий пошутил по поводу участия в "Евровидении" во время паузы в РПЛ

Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий опубликовал шуточный пост о клипе группы "Little Big", который презентовал их песню для "Евровидения".

"Пока пауза в чемпионате решил поучаствовать в Евровидении. Найдёшь меня на этом видео?(это очень легко)", - написал 48-летний специалист в инстаграме, прикрепив отрывок из видеоклипа на композицию "Uno".

Очевидно, что Слуцкий в своей шутке указывает на танцора плотного телосложения Дмитрия Красилова.

Напомним, что в этом году "Евровидение" отменили из-за пандемии коронавируса. Поедет ли на конкурс "Little Big" в следующем году, пока неизвестно.

Не пропустите: Тедеско и Слуцкий назвали трех лучших игроков РПЛ в нынешнем сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" отклонил предложение "Барселоны" об обмене Лаутаро Мартинеса на двух игроков с доплатой

"Интер" отклонил предложение "Барселоны" об обмене Лаутаро Мартинеса на двух игроков с доплатой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов